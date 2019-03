Lazio, l'Under 14 di Rocchi e il Real Madrid al Torneo delle Sirene. Bianchessi premiato come miglior ds giovanile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto finora. Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio, è stato premiato a Sorrento, in provincia di Napoli in occasione della VI° edizione del Torneo delle Sirene – MSC Cup. Durante la kermesse internazionale, riservata alla categoria Under 14 (alla quale partecipano tra le altre Real Madrid, Inter, Juventus e la Lazio di Tommaso Rocchi, già vittoriosa per 5-0 contro i Blue Devils), Mauro Bianchessi è stato premiato come «Miglior direttore sportivo del settore giovanile 2018». Ennesimo attestato di stima per il dirigente, arrivato a Formello nel 2017 dopo aver trascorso 15 anni a capo della “cantera” dell’Atalanta e 11 in quella del Milan. Donnarumma, Conti, Calabria, Caldara, Gagliardini, Baselli, Cutrone e Petagna sono solo alcuni dei giocatori scoperti Bianchessi, che tra Serie A e Nazionali vanta ben 28 i giocatori tutti italiani lanciati e rimasti nel grande calcio.PREMIO«La Lazio è una work in progress - dice Bianchessi, chiamato a riqualificare e rifondare il settore giovanile biancoceleste -. Stiamo usando la strategia che abbiamo utilizzato nei 30 anni di lavoro sia con l’Atalanta che con il Milan ed è quella di valorizzare i giocatori italiani o stranieri nati sul territorio italiano». Insomma, per vedere i primi campioncini ci vorrà del tempo, ma il percorso è chiaro e intanto, oltre ai risultati nei vari campionati, sono aumentati il numero di calciatori convocati dalle nazionali giovanili: «Sfruttiamo la regione Lazio fino ai 13/14 anni - ricorda Bianchessi -, inserendo poi tre o quattro giocatori di fuori regione portandoli avanti con un progetto tecnico fino alla Primavera, sperando che qualcuno possa giocare in Serie A e soprattutto nella Lazio».