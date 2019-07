Lazio, un poker per Auronzo: attesi in ritiro Jony, Lazzari Adekanye e Vavro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatta la settimana più calda in casa Lazio. Che lavora freneticamente per annunciare almeno quattro nuovi acquisti prima del ritiro di Auronzo. Prima toccherà ad Adekanye e Jony, coi quali si è definito tutto da tempo; poi sarà il turno di Lazzari e Vavro. Quattro colpi che, se non ci saranno intoppi, a breve chiuderà la prima fase del mercato. La seconda vedrà il club mettersi alla finestra per Milinkovic-Savic, ma anche per le eventuali cessioni di Badelj, Wallace, Durmisi, Patric e Berisha, senza dimenticare la querelle Radu.ATTESE FEBBRILIIl week-end appena passato è stato intenso sia per l’affare Lazzari, che per quello Vavro. La Lazio ha lavorato parecchio e alla fine è convinta di spuntarla per entrambi. Sull’esterno della Spal, manca solo il sì del patron ferrarese Mattioli, pressato da Lotito per accettare la proposta di circa 8 milioni di euro più due di bonus con l’inserimento del cartellino di Murgia. I due direttori sportivi hanno lavorato al telefono fino a due giorni fa per mettere tutto a posto e trovare l’intesa, soprattutto sull’opzione e sulla cifra da fissare per poter riacquistare Murgia entro due anni. Sia se la Spal resterà in A, e sarà un importo che non supererà i 15 milioni di euro, ma anche in caso di retrocessione del club biancoblu, con la somma che sarà dimezzata. Nei discorsi si è parlato anche di Patric e Palombi, ma alla fine è rimasto solo Murgia. Lazzari attende con trepidazione la fumata bianca. Ha parlato tanto con Inzaghi, anche mentre era in Sardegna, e non vede l’ora che la sua avventura laziale cominci. Situazione simile per Vavro. La Lazio, tramite un mediatore italiano e con la spinta del procuratore del difensore, ha presentato una proposta al Copenaghen di 9 milioni di euro più 1,5 di bonus facilmente raggiungibili (500 mila euro alla prima presenza, l’altro milione appena lo slovacco arriva a dieci presenze con la maglia biancoceleste). Anche qui la risposta è attesa in questi giorni. Qualche giorno fa c’è stato un momento di tensione per l’inserimento di una squadra di Premier, pare il West Ham, ma tutto sembra si sia rimesso a posto. Anche qui la Lazio è fiduciosa di incassare il sì entro questa settimana.IN ARRIVO KEZMANNon c’è dubbio che a tenere alta l’attenzione è la situazione relativa a Milinkovic-Savic. Al momento la Lazio non ha avuto alcuna proposta ufficiale da nessuno per il suo gioiello. Tanti chiacchiericci, ma nemmeno una telefonata o una mail. Il numero 21 laziale interessa a diverse squadre e il suo manager Mateja Kezman non fa che girare l’Europa per trovare la formula migliore che possa interessare a Lotito. Contatti ci sono stati con Juve, Psg, City, Bayern Monaco e Real. I più concreti sono stati quelli con i parigini. Nei prossimi giorni il manager del calciatore dovrebbe essere nella capitale per fare il punto della situazione sul suo assistito che, probabilmente dovrà partire per il ritiro di Auronzo.