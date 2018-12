Lazio, ultimo saluto a Pulici. Malagó: «Uomo di valori»

L’ultimo saluto a Felice Pulici. Presso la Chiesa del Cristo Re di viale Mazzini, a Roma, sono stati celebrati i funerali del portiere dello scudetto della Lazio del 1974. Un centinaio di persone hanno partecipato alle esequie. Non potevano mancare gli ex compagni di squadra come Pino Wilson, Giancarlo Oddi e D’Amico oltre agli ex calciatori come Bruno Conti e Tempestilli (oggi dirigenti della Roma) e ai tifosi biancocelesti. Presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagó. «Una persona onesta, un uomo di valori, un grande laziale e un dirigente del altre personalità. Pulici è andato sempre oltre i valori personali» ha detto Malagó. Il team manager Maurizi Manzini, il tecnico Simone Inzaghi e i giocatori Lulic, Cataldi, Leiva hanno rappresentato la società sportiva Lazio, in cui Pulici ha ricoperto i ruoli di giocatore, allenatore e dirigente.

