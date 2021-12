Lazio, l'ultimo allenamento del 2021 tra sorrisi e dubbi: ancora 5 assenti

La Lazio saluta ufficialmente il 2021. I biancocelesti hanno chiuso le operazioni sul campo con una seduta mattutina. L’appuntamento a Formello è fissato per domenica 2 gennaio, mentre il primo giorno del 2022 sarà di riposo. Dalla ripresa Sarri tornerà a pensare al prossimo impegno ufficiale contro l’Empoli e non è escluso che dovrà arrivarci con qualche grattacapo.

Lazio, dubbi sulle condizioni di 4 tesserati

I primi due giorni di lavoro post natalizio hanno evidenziato tante assenze nel gruppo biancoceleste. Nella mattina di ieri addirittura 8 (7 senza contare il fuori rosa Jony), nel pomeriggio diminuite visti i rientri in leggero ritardo di Leiva e Felipe Anderson. Stamani con la conferma dei brasiliani ancora una volta non si sono visti in 5. Uno è giustificato. Si tratta di Acerbi. I Leone sta recuperando dal lieve stiramento al flessore della coscia sinistra e ieri ha svolto anche gli accertamenti presso la clinica Paideia per monitorare i miglioramenti. Sarri spera di averlo a disposizione per l’Empoli.

Tra le assenze ingiustificate dal club ci sono Akpa Akpro, Romero, Luis Alberto e Zaccagni. Il Mago al momento dovrebbe essere fuori per dei problemi familiari e il Comandante incrocia le dita per averlo con sé entro il 6 gennaio. Gli altri tre, reduci da viaggi all’estero, da ieri non si sono visti a Formello. Cresce la paura che possano esser stati contagiati dal Covid-19. L'ex Hellas sembrerebbe essere in isolamento a Dubai dove è partito con la propria fidanzata, ma al momento non arrivano novità ufficiali dal club capitolino. Qualche notizia buona però c’è per Sarri. Immobile oggi ha svolto il secondo allenamento consecutivo saltando solamente la partitella. Il capitano prima di rientrare negli spogliatoi si è messo anche a guidare il trattorino per spianare il campo tra tanti sorrisi. Segnali incoraggianti anche da Hysaj, oggi rientrato definitivamente in gruppo dopo i fastidi all’adduttore della gamba destra. Due certezze tra tanti dubbi.