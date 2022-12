Lazio, ultimo allenamento dell'anno all'insegna della tattica. Passi in avanti per Luis Alberto e Cataldi

Ultimo allenamento del 2022 a Formello. La Lazio chiude con un’altra seduta tattica anche perché il prossimo impegno è sempre più vicino. Sarri non transige nemmeno in giornate come queste e si arrabbia a ogni minimo errore dei suoi calciatori. Troppo importante partire col piglio giusto già dalla trasferta di Lecce, a richiederlo è la qualificazione in Champions, obiettivo stagionale del club. Al Via del Mare hanno vinto solamente Inter e Juventus finora, ecco perché sarà opportuno essere preparati al dettaglio.

Lazio, passi in avanti per Luis Alberto e Cataldi

Sarri spera di avere tutta la squadra a disposizione in vista del 4 gennaio e oggi i segnali sono stati senza dubbio positivi. Luis Alberto e Cataldi restano gli unici due assenti, ma, rispetto ai giorni scorsi, stamani hanno svolto una corsa leggera attorno al campo oltre alle solite terapie e palestra. Lo spagnolo è alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro, mentre il regista col mal di schiena. L’obiettivo è metterli a disposizione per Lecce. Per tutti gli altri ennesime prove tattiche precedute da un riscaldamento con circuiti tecnici e seguite dalla partita a campo ridotto. Domani la squadra riposerà. L’appuntamento a Formello sarà per lunedì pomeriggio quando mancheranno solamente due giorni alla ripartenza ufficiale della Serie A.