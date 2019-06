Lazio, ufficiale Inzaghi fino al 2021: «Con l'unione si raggiungono gli obiettivi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’annuncio del presidente Lotito ad inizio settimana, è arrivata anche la nota ufficiale. «La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021». Così sul proprio sito il club biancoceleste ha reso noto «la scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione». Un rinnovo (un anno in più rispetto al contratto precedente) con un adeguamento dell'ingaggio che «rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità di intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati». Quello primario resta il quarto posto. Per questo motivo la società sta lavorando per assicurare all’allenatore una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Non è un caso che Inzaghi come condizione per rinnovare il proprio contratto abbia chiesto delle garanzie sul mercato in entrata e in uscita. «Giocatori pronti per il campionato italiano». Titolari, insomma. Per non ripetere gli esperimenti senza successo come accaduto con Berisha, e Durmisi su tutti nell’ultima stagione. Aspettando rinforzi, il tecnico si gode le vacanze negli Stati Uniti insieme alla moglie Gaia. Un viaggio posticipato più volte dal mister per negoziare l'accordo con il presidente Lotito.