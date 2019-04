Lazio, Correa ancora in dubbio per l'Udinese. Torna titolare Parolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’ora al massimo, poi s’inceppa. La Lazio “fantasia”, ovvero quella col quartetto Milinkovic, Luis Alberto, Immobile e Correa, ha convinto tutti, ma se non si chiude la partita, negli ultimi venticinque minuti la squadra va in tilt. L’interruttore si spegne, tanto che da quando Inzaghi ha schierato questo nuovo assetto, il 22 dicembre col Cagliari fino all’ultima partita di sabato scorso col Milan, nella ripresa i biancocelesti se devono recuperare faticano ad imporsi e a chiudere il conto. Basti pensare che da quel giorno di dicembre e fino ad oggi, la “nuova” Lazio nel secondo tempo è riuscita a guadagnare appena due punti. Il primo col Torino quando al 62/esimo Milinkovic riesce a pareggiare la rete di Belotti, il secondo punto una settimana fa con Lulic che nei minuti di recupero ha riagguantato il Sassuolo. Per il resto le altre partite con Cagliari, Parma, Empoli e Frosinone sono state chiuse prima della scadenza della fatidica ora, ma se poi si va oltre come a Marassi col Genoa, a Firenze con la Fiorentina, a Ferrara con la Spal e sabato a san Siro col Milan, la Lazio non riesce più a modificare il risultato. Un dato che farà riflettere Inzaghi e sul quale c’è da lavorare per rimettere le cose a posto già domani con l’Udinese.BALLOTTAGGI E RECUPERIUna delle costanti dello strano andamento della formazione laziale si chiama Correa. Se c’è l’argentino dall’inizio o si chiude subito la gara oppure se subentra o esce non c’è modo di cambiare la situazione, un po’ quello che è accaduto a Milano coi rossoneri. Ed è proprio il fantasista che continua a tenere in ansia il tecnico perché non si è allenato nemmeno ieri. Il Tucu sembra stare meglio e le speranze di vederlo domani sera ci sono, ma molto dipenderà da quanto accadrà oggi in allenamento. Le uniche novità positive arrivano da Radu e Marusic. Entrambi ieri hanno cominciato la seduta di lavoro col gruppo per poi effettuare alcuni esercizi in maniera differenziata. Tutti e due potrebbero essere convocati ma solo il romeno giocherà se darà garanzie. Sulla fascia destra continuerà a muoversi Romulo, mentre dall’altra parte ci sarà Lulic. In mezzo al campo, considerata la squalifica di Luis Alberto, Inzaghi tornerà all’antico, con l’inserimento di Parolo insieme a Leiva e Milinkovic-Savic. Dietro, confermato Acerbi, mentre, oltre al dilemma Radu-Bastos, potrebbe esserci anche un ballottaggio tra Patric e Luiz Felipe, con Wallace terzo incomodo.