Lazio, sollievo per Sarri: Pedro c'è. Marusic ancora fermo ai box

Secondo allenamento settimanale completato in casa Lazio. Mister Sarri ha diretto la seduta pomeridiana dei suoi, ma per le prove tattiche bisognerà ancora attendere. Lavoro prettamente tecnico per i biancocelesti a Formello, mentre domani andrà in scena la rifinitura anti Udinese.

SOLLIEVO PEDRO – Nella seduta odierna è stato risparmiato lo squalificato Luiz Felipe, mentre altri sei titolari contro il Napoli hanno svolto un leggerissimo lavoro atletico e un calcio tennis. Si tratta di Acerbi, Hysaj, Cataldi, Luis Alberto, Immobile e soprattutto Pedro. Il classe ’87 era reduce dal forte trauma al ginocchio dopo l’entrata di Mario Rui al “Maradona”. Lo spagnolo, insieme ai compagni di squadra domani prenderà parte alla tattica. Sospiro di sollievo per Sarri. Il resto della squadra oggi si è disimpegnato in delle azioni con conclusione in porta e una partita a campo ridotto.

MARUSIC ANCORA AI BOX – Oltre a Luiz Felipe, oggi non si è visto in campo di nuovo Marusic. Il terzino montenegrino prosegue bene con la riabilitazione all’interno delle strutture del Lazio Training Center. Le due settimane di isolamento causa Covid hanno influito sulla sua forma fisica. Per questo sarà difficile considerarlo recuperato per l’Udinese. Al massimo andrà in panchina. Infine, non si è visto neanche Romero. Il classe 2004 è partito con la Primavera in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia di domani contro la Juventus.