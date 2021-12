Lazio-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Prima la Juventus, poi il Napoli: in due partite la Lazio ha incassato sei gol e ha portato a casa zero punti. Per chi vede il bicchiere mezzo pieno, giudicare l'operato di una squadra in due sfide così difficili (la seconda più della prima), per chi, invece, lo vede mezzo vuoto tra cali di attenzione - di cui ha parlato abbondamente Maurizio Sarri in conferenza stampa - e di prestazione, qualcosa di preoccupante dalle parti di Formello c'è. Ma è ancora troppo presto per darsi per vinti e l'Udinese capita a fagiuolo in questo senso.

APPROFONDIMENTI SERIE A Lazio, la rifinitura non scioglie i dubbi di Sarri per la... SERIE A Sarri chiede pazienza: «Serve tempo, un po' come Klopp... SERIE A Verso Lazio-Udinese, il doppio ex Fiore: «Mi aspetto...

Contro gli uomini di Luca Gotti, vice del tecnico biancoceleste al Chelsea (e che quindi Sarri conosce bene), la Lazio avrà infatti l'occasione in primis per non perdere il treno per l'Europa, super affollato al momento, in secundis per convincere che le due gare dopo la sosta in campionato sono state solo una brutta parentesi - una delle quali anche senza Ciro Immobile, ed è bene ricordarlo. Ecco, le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-UDINESE

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 29 Lazzari, 4 Patric, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. All. Sarri.

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 16 Molina, 5 Arslan, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto. All. Gotti.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Lazio-Udinese sarà visibile su Dazn. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di Dazn su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

Lazio-Udinese sarà trasmessa anche su Sky. Ecco i canali di riferimento: Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming anche su SkyGo. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.