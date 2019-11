Lazio-Udinese, Inzaghi: «Il momento è buono, ma restiamo umili»

Inzaghi va cauto.

l momento è positivo, ma dobbiamo restare umili e con i piedi ben saldi a terra. Abbiamo margini di miglioramento, ma le insidie sono sempre dietro l'angolo». L'allenatore della Lazio avvisa la sua squadra alla vigilia della partita contro l'Udinese. «Per ora stiamo mettendo in mostra maggiore continuità rispetto a tante altre squadre -aggiunge Inzaghi-. Quando non eravamo continui, questa caratteristica era stata messa in evidenza più del dovuto: avevo parlato alla squadra chiedendo di continuare a credere nel nostro lavoro. Ora stiamo avendo un ottimo rendimento nelle prestazioni e nei risultati. Altre squadre torneranno in forma perché sono ben costruite e profonde, noi dovremo continuare a lavorare su di noi restando concentrati. Le critiche fanno parte del gioco, dovremo restare insieme anche quando arriveranno sconfitte: quando non sono arrivati i risultati abbiamo provato a migliorare su ciò che non andava». Il tecnico piacentino parla poi dell'avversario di domani. «Affronteremo una squadra organizzata e fisica che, però, vanta anche tanta qualità. I friulani hanno tante soluzioni soprattutto nel reparto offensivo, oltre a mezz'ali che vantano grande tecnica: sono calciatori che sanno mettere in difficoltà gli avversari».

