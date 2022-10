Diretta Lazio-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Lazio-Udinese. Anche se nelle ultime 15 sfide con l'Udinese la Lazio ha registrato una sola sconfitta, sono tre anni che i biancocelesti non battono all'Olimpico i friulani. L'ultima vittoria casalinga è datata dicembre 2019, quando la Lazio sconfisse l'Udinese 3-0, mentre nelle due stagioni seguenti sono arrivati un pareggio e una sconfitta. Adesso la squadra di Sarri è ben determinata a proseguire la striscia di quattro successi di fila che l'ha portata al terzo posto in campionato, a pari punti (20) proprio con la formazione allenata da Andrea Sottil, vera sorpresa di quest'avvio di stagione, e con il Milan.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 4 Patric, 13 A.Romagnoli, 77 Marusic; 21 S.Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 5 Vecino; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (1 Maximiano, 31 Adamonis, 15 Casale, 34 Gila, 23 Hysaj, 26 Radu, 16 Kamenovic, 6 Marcos Antonio, 10 Luis Alberto, 88 Basic, 18 Romero, 11 Cancellieri, 9 Pedro). All.: Sarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Bertini.

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 18 Perez, 29 Bijol, 23 Ebosse; 37 Pereyra, 4 Lovric, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 9 Beto, 10 Deulofeu. (20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 5 Arslan, 7 Success, 8 Jajalo, 14 Abankwah, 17 Nuytinck, 19 Ehizibue, 24 Samardzic, 30 Nestorovski, 67 Guessand, 80 Pafundi). All.: Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: Becao, Udogie. Indisponibili: Becao, Buta, Masina.

Arbitro: Colombo di Como

DOVE VEDERLA IN TV

La partita verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox; utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN', inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.