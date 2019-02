Lazio-Udinese si recupera il 10 aprile alle 19.00

Il recupero della sesta giornata di Serie A tra Lazio e Udinese è stato fissato dalla Lega per Mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 19.00. Ma in caso di qualificazione della Roma ai quarti di finale della Champions League e di programmazione della gara di andata in casa, il recupero sarà fissato mercoledì 17 aprile 2019, sempre con inizio alle ore 19.00.



La Lega calcio di Serie A ha comunicato la variazione di due gare della 9a giornata di ritorno: domenica 17 marzo 2019 alle ore 15.00 andrà in scena Lazio-Parma (anziché alle ore 18.00), mentre sempre domenica 17 marzo 2019 si disputerà alle ore 18.00 Napoli-Udinese (anziché alle ore 15.00). Ultimo aggiornamento: 17:06





