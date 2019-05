​Lazio, tutto in un mese per Cataldi: fiocco azzurro in casa e rinnovo in vista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto in un mese. Saranno giorni intensi per Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio, reduce dallo stage in Nazionale con il ct Roberto Mancini, pensa al presente e programma il futuro. Oggi è diventato papà del piccolo Tommaso, avuto dalla moglie Elisa. Una grande goia celebrata su Instagram con tanto di foto e dedica direttamente dalla clinica. La società biancoceleste gli ha fatto auguri con una nota sul sito ufficiale e presto lo incontrerà per mettere nero su bianco il rinnovo. Il classe ’94, arrivato a due apparizioni dalle 100 presenze in Serie A, ha un contratto con la Lazio fino al giugno 2020. Il suo procuratore Giuseppe Riso si è già incontrato con il ds Igli Tare, ma la firma non è ancora arrivata.RINNOVOQuestione di giorni. Cataldi, nato nel vivaio biancoceleste, vuole proseguire la sua storia a Formello, sperando di trovare continuità nelle presenze e nel rendimento. Quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene finora. Gol e assist alla prima da titolare con la Spal all’Olimpico. Risposte positive negli anche spezzoni contro Marsiglia, Empoli, Genoa, Parma e Sampdoria. Senza dimenticare la rete con cui ha firmato il 3-0 contro la Roma nel derby del 2 marzo. La Lazio lo considera un patrimonio e anche un jolly: quest’anno ha ricoperto sia il ruolo di playmaker sia quello di mezzala. Un segnale della sua crescita a livello tattico.