Lazio, tutto pronto per la ripresa. Acerbi: «Non vedo l'ora». Durmisi: «Gioco da due anni con un infortunio»

Non vede l’ora di tornare a fare sul serio, Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è pronto per il raduno di domani nel centro sportivo di Formello: «Vacanze finite! Da domani si torna con la squadra!». Questo il messaggio scritto su Instagram, accompagnato da una foto che lo ritrae in palestra. Da giorni, infatti, come Cataldi e Correa, nonostante lo stop del campionato, ha ripreso l’attività fisica in anticipo per non perdere l’ottimo stato di forma. La testa è già al match di Coppa Italia, in programma sabato 12 gennaio all'Olimpico contro il Novara.CALVARIO DURMISIScalpita anche Riza Durmisi. L’esterno sinistro arrivato dal Betis Siviglia ha voglia di riscatto: «Il 2018 è stato l'anno peggiore della mia carriera - ha detto al portartale danese B.T. Nyheder -. Salvo solamente la conquista del piazzamento Europa League con il Betis, il gol contro il Siviglia e il passaggio in estate alla Lazio». Il danese, inoltre, ha ammesso di «aver giocato con un infortunio alla schiena» per circa due anni. Un problema che il mancino si è «portato dietro già dall'esperienza al Brøndby, pensando fosse soltanto una cosa passeggera poi peggiorata». Una condizione che ha limitato il rendimento del giocatore e che allo stesso tempo «non vuole essere una scusa, ma un dato di fatto». La determinazione per far bene nel nuovo anno non manca: «Sono appena stato a Siviglia da uno specialista per mettere a posto le cose una volta per tutte - ha svelato il numero 14 biancoceleste -, ed è per questo che non ho preso parte alle ultime partite con la Lazio. Se tutto andrà per il meglio, non ho paura a dire che il 2019 sarà il mio anno».