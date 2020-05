© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendere una pedina importante per acquistarne altre funzionali al progetto. Potrebbe essere questa la filosofia della Lazio per la prossima sessione di mercato. Dalle parti di Formello ripetono che cedere uno dei big potrebbe essere una scelta, ma una necessità. Del resto il bilancio della società biancoceleste permette al presidente Claudio Lotito di poter decidere in serenità se privarsi o meno di uno dei suoi gioielli. Ne sanno qualcosa i club che nelle ultime due estati hanno fatto offerte “indecenti” per Milinkovic, poi rimasto a Roma. «Il fatto che lui sia rimasto 5 anni qui è perché ha un legame forte con la città e la società - ha spiegato Tare recentemente -. Quando c'è stata qualche tentazione, un po' per volontà nostra, un po’ per la sua, non siamo mai andati fino in fondo». Il “sergente”, che oggi è tornato ad allenarsi nel centro sportivo, sogna lo scudetto. «Le cose comunque vanno valutate a fine stagione», ha specificato Tare. Insomma, Sergej non è in vendita, ma qualcuno vorrà bussare alle porte di Formello dovrà farlo con un’offerta davvero importante, ben oltre i 100 milioni di euro. Discorso diverso per Luis Alberto, sempre più vicino al rinnovo fino al 2025 come Strakosha. Prolungamento per un anno, invece, per Lulic e Parolo, che non esclude un futuro da dirigente. In uscita Durmisi, che non verrà riscattato dal Nizza, e Berisha, in prestito al Fortuna Dusseldorf. Intanto, si raffredda la pista Giroud: l’attaccante francese del Chelsea era ad un passo dal trasferirsi alla Lazio lo scorso gennaio, ma ora starebbe trattando il rinnovo con i blues. Riflettori accesi, invece, su Kostantinos Tsimikas, 23enne esterno sinistro dell’Olympiakos. Un nome accostato al Napoli in passato per sostituire l’eventuale partenza di Ghoulam.