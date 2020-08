© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove generali in vista della nuova stagione. Simone Inzaghi non perde tempo. Oggi prima amichevole per la Lazio contro la Triestina. Si riparte delle certezze: dal 3-5-2 e dal gruppo. Occhi puntati, al di là dei big, su Escalante e Kiyine, volti nuovi del ritiro di Auronzo. Il marocchino si è già messo in evidenza nelle partitelle. Con il futuro di Lulic ancora incerto (il capitano si trova in Lombardia per continuare le cure alla caviglia, l’obiettivo è presentarsi al meglio per l’inizio del campionato), Sofian vuole giocarsi le sue chance. Il fischio di inizio alle ore 16 allo Stadio Zandegiacomo.BIGLIETTIL’accesso all’impianto sarà contingentato: su prenotazione e a pagamento nel pieno rispetto dei protocolli Covid-19. «Per la gara con la Triestina sono stati prenotati 286 biglietti», spiega il sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becher. Le modalità per chiedere e ottenere il rimborso in merito agli allenamenti e alle amichevoli annullate verranno fornite nei prossimi giorni. «Abbiamo fatto questo nuovo accordo per altri due anni con un’opzione per il terzo. Quella tra la Lazio e Auronzo potrebbe diventare un’amicizia di 16 anni», annuncia Gianni Lacchè della Media Sport Event.SIMONE E IL RELAXIl paesino sotto le Tre Cime di Lavaredo non ha segreti per Simone Inzaghi . Il tecnico guida in bicicletta la corsa dei suoi ragazzi intorno al lago di Santa Caterina. Scambia un saluto, a distanza, con i tifosi che incontra lungo il sentiero. Si rinfresca alla fontanella in legno prima di intrattenersi con un pescatore. «Si prende?», chiede il mister incuriosito. «Qualche trota», la risposta. A bordo lago come a bordo campo, l’allenatore si accovaccia e dispensa un paio di consigli. A bassa voce stavolta, senza urlare come all’Olimpico. Poco dopo la lenza si tira. Un pesce ha abboccato. Il metodo Inzaghi funziona. Grande curiosità nel vedere all’opera anche Reina . Ieri il primo allenamento per il portiere ex Milan. Una seduta per testare i nuovi metodi del preparatore Grigioni, mentre i compagni si godevano il pomeriggio di riposo tra il Lago di Misurina e una passeggiata in paese. Da capire se lo spagnolo verrà schierato a gara in corso. Discorso diverso per Leiva. Il brasiliano, ormai sulla via del recupero dopo il problema al ginocchio, non verrà rischiato. Out Cataldi, reduce da un infortunio alla caviglia. Non ci sarà neanche Guerrieri, andato in prestito alla Salernitana.GLI ARRIVIIn giornata gli arrivi di Correa, Patric e Akpa Akpro. I valori riscontrati nei test sierologici ora sono ok. Resta a Roma Adekanye, ancora in attesa dei risultati. Forze fresche per Inzaghi che da domani dovrà fare a meno di Acerbi, Immobile, Armini, Badelj e Strakosha, convocati dalle rispettive nazionali.