Lazio, emergenza continua: martedì la ripresa, il tour de force spaventa Inzaghi

Inzaghi in ansia, l’infermeria è piena. La Lazio tornerà al lavoro martedì mattina a Formello, il tecnico ha concesso un altro giorno di vacanza, visto che il rientro era previsto per il 28 dicembre. Ma a tenere banco sono le situazioni di diversi giocatori, considerato che il 3 gennaio si ricomincia a Marassi col Genoa ma poi ci saranno altre sei partite fino alla fine del mese. Un bel tour de force. Per questo l’allenatore è in apprensione per Acerbi, Leiva, Correa e Fares, ma anche di Lulic che dovrebbe fare ritorno proprio in questi giorni. Ma andiamo con ordine. Acerbi e Leiva, reduci da due piccole lesioni muscolari, dovrebbero rientrare ed essere a disposizione per la sfida col Genoa, ma la certezza ci sarà solo nei prossimi giorni. Da valutare le condizioni di Fares alle prese con una stiramento di forte entità al polpaccio. Per l’algerino si teme che possa saltare anche il derby. Il timore maggiore, però è per Correa. Il Tucu ha recuperato in breve tempo per la sfida col Milan, ma nella stessa partita, dopo appena venticinque minuti, l’argentino si è fermato per una piccola ricaduta. Adesso si attendono gli esami per capire la gravità del problema, ma i dubbi su di lui sono parecchi, anche che possa restare fermo per l’intero mese d gennaio. Infine Lulic. Il bosniaco è atteso a Formello per riprendere gli allenamenti. Società e tecnico non vogliono sorprese e sperano di poterci contare, nonostante il giocatore non giochi da quasi un anno.

