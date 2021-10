Lazio tornano i sorrisi. Luiz Felipe a Bergamo ci sarà

Giovedì 28 Ottobre 2021, 20:31

Tanti sorrisi e tanta voglia di lavorare. Concluso il ritiro, la Lazio si ritrova a Formello per la ripresa e pensare alla sfida con l'Atalanta. Seduta di scarico per chi ha giocato, normale per gli altri. C'è chi lavora in palestra, chi invece corre sul campo. Nessun problema per Luiz Felipe che è uscito a dieci dalla fine per qualche crampo e leggero fastidio. Per precauzione, i medici consultandosi con Sarri hanno deciso che era meglio non rischiare. E così è stato. Il brasiliano sarà titolare a Bergamo accanto ad Acerbi. L'atmosfera è completamente diversa rispetto a quella dei giorni scorsi, si sentono risate e battute, non più il silenzio surreale di lunedì e martedì scorso. Da domani si comincerà a preparare la trasferta di Bergamo, sarà già tempo di rifinitura, la sfida con l’Atalanta è in programma sabato alle 15. Zaccagni è l’unico assente per motivi fisici: deve recuperare da un trauma distorsivo al ginocchio destro, rientro previsto per Lazio-Juve post sosta.

