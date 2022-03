Probabile formazione Lazio, tornano in gruppo Marusic e Zaccagni. Slitta il rientro di Luiz Felipe

Si chiude un altro giorno di lavoro per la Lazio. I biancocelesti cominciano ad avvicinarsi alla sfida contro il Sassuolo con degli accenni di tattica che verranno replicati appena tornerà l’intero gruppo a Formello. Sarri freme per tornare a dirigere la sua squadra al completo dopo la pesante sconfitta del derby. Sicuramente ci sarà un confronto in questo fine settimana per intervenire su ciò che non ha convinto il tecnico che quest’oggi ha seguito i suoi calciatori in una doppia seduta sul campo Fersini.

In mattinata è stato alternato un lavoro di forza e uno atletico prima di passare alla tecnica con il possesso palla e la partita a campo ridotto conclusiva. Nel pomeriggio invece largo alla tattica, prima con l’intero schieramento 4-3-3 e poi incentrata sui movimenti difensivi. Questo il programma odierno durante il quale a farla da protagonista è stata la pioggia dopo diversi giorni di sole. Aggregati ancora due giovani. Si tratta di Bertini dalla Primavera e Magro dall’under 18 di Rocchi. Altri due rientri per Sarri nel pomeriggio odierno visto che si sono allenati in gruppo sia Marusic che Zaccagni, entrambi reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali.

Tra domani e venerdì Sarri dovrebbe finalmente ritrovare tutti coloro che sono partiti per le sfide internazionali, ma a preoccupare il Comandante però sono le assenze in difesa. In primis Luiz Felipe, atteso domani in gruppo ma che in realtà dovrà ancora attendere. A fermarlo è stata una leggera distorsione al ginocchio rimediata nel ritiro con l’Italia. C’è poi la questione Radu, ancor più spinosa. Il provino di questo inizio settimana per il veterano romeno non è andato a buon fine. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma ancora non riesce a forzare troppo la corsa con gli scarpini. Il classe ’86 continuerà ad essere monitorato nei prossimi giorni.