In mattinata farà un altro provino: vuole esserci a tutti i costi stasera contro il Torino. Danilo Cataldi non molla. Dopo il test negativo di sabato pomeriggio, preludio al forfait contro la Fiorentina, il centrocampista della Lazio ha lavorato duramente per essere inserito nella lista dei convocati di Simone Inzaghi. La caviglia sta meglio. La brutta distorsione, rimediata mercoledì scorso a Bergamo, è in via di guarigione e il sogno scudetto nel suo cuore è più vivo che mai. Del resto, la trasferta con i granata ha un sapore particolare per l’ex Primavera. Al Comunale fece l’esordio con la maglia della Lazio. Era il 14 gennaio 2015, ottavi di finale di Coppa Italia. Finì 3-1 per i biancocelesti: suo l’assist per il momentaneo 2-0 di Klose. Nel 2016 calciò il corner per il gol di Murgia. Lo scorso anno giocò trequartista alle spalle di Immobile in una formazione d’emergenza, risultando tra i migliori. Quando vede il Toro lascia il segno. Inzaghi lo sa bene e in conferenza stampa lo ha definito «un generoso, che vuole esserci, anche se non è ancora in condizione per giocare» dall’inizio. L’idea è quella di inserirlo a gara in corso per dare il cambio a Parolo. Magari fargli fare gli ultimi 20 minuti per mettere benzina nelle gambe per affrontare poi il big match con il Milan. Cataldi assicura dinamismo, geometrie e soluzioni efficaci sui calci piazzati. Non a caso è stato eletto vice-Leiva. Con l’infortunio del brasiliano, sarebbe stato lui il titolare. Un peccato per il classe ’94 che però potrà mettersi in mostra sicuramente nelle prossime gara.Per il ritorno dei Leiva sui campi di gioco ci vorrà ancora qualche giorno. L’ex Liverpool farà il possibile per giocare contro il Lecce il prossimo 7 luglio. Il fastidio al ginocchio, operato lo scorso aprile, persiste e non gli consente di allenarsi come vorrebbe. Tempi lunghi anche per Luiz Felipe, che continuerà le sedute di fisioterapia a Formello. Il problema all’adduttore sembra più grave del previsto. Lo stiramento non è ancora superato e il difensore salterà anche la partita col Milan.L’emergenza continua in tutti i reparti. Marusic e Lukaku non hanno minuti a sufficienza nelle gambe per giocare dal primo minuto. Radu e Correa dovranno gestire le energie per non incorrere in altri affaticamenti. Adekanye e Raoul Moro allungano la lista degli indisponibili. Inzaghi spera di «recuperare qualcuno per il Milan» e, intanto, si affida al gruppo e alla panchina, tanto criticata ad inizio anno, quanto preziosa e decisiva in diverse trasferte.