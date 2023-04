Lazio-Torino è anche la sfida dei fratelli Milinkovic. Sergej mai a segno contro Vanja

Lazio-Torino sarà anche una sfida di famiglia. Nel match di sabato allo stadio Olimpico infatti si troveranno di fronte i due fratelli Milinkovic. Altro siparietto di famiglia per i due serbi che ormai sono due punti fermi per Sarri e Juric. Sergej dopo qualche mese di calo è tornato a fare la voce grossa nelle ultime gare con due gol consecutivi contro Monza e Juventus e una prestazione importante con lo Spezia. Molto più ordinarie le ultime settimane di Vanja col Torino, che dopo due clean sheet con Lecce e Bologna ha subito sette gol in quattro gare.

Lazio-Torino, la sfida dei fratelli Milinkovic

Sabato sarà il terzo confronto tra i fratelli Milinkovic. Il primo ci fu nel 2018-19, un Lazio-Spal terminato 4-1 per i biancocelesti grazie a una doppietta di Immobile, Cataldi e Parolo. Impossibile per Vanja resistere alla carica dell’allora squadra di Inzaghi, mentre Sergej uscì al 74’. Gli altri due vis a vis invece sono arrivati nelle ultime due stagioni. Uno lo scorso anno, l’1-1 di Torino con il vantaggio di Pjaca e il rigore finale di Immobile e l’altro lo 0-0 di fine agosto della stagione attuale. Tre confronti in cui Vanja ha avuto la peggio, ma non è stato mai colpito da Sergej, che stavolta vorrà riuscirci. In primis perché sta tornando nel suo formato classico e poi perché all’Olimpico contro il Torino già è stato autore, nel 2018-19, di un destro all’incrocio dei suoi.

Questione di rinnovi

La sfida tra i fratelli Milinkovic è anche la sfida dei rinnovi. Il minore, Vanja, ha appena firmato il prolungamento con il Torino fino al 2026 con opzione per un’ulteriore stagione. Sergej invece ha comunicato alla Lazio che non ha intenzione di estendere l’attuale accordo che prevede la scadenza del suo contratto a giugno 2024. Il managerè alla ricerca di offerte tra i 30 e i 40 milioni di euro che possano soddisfare le casse biancocelesti. Il centrocampista piace tanto allain Italia, mentre all’estero inci stanno facendo un pensiero. Non è nemmeno escluso però che il serbo possa giocare lacon la Lazio l’anno prossimo. Per questo l’estate in arrivo sarà incandescente, ma adesso nel mirino c’è solo il fratellino Vanja e nell’ultima visita che Sergej gli ha fatto a Torino nel weekend gli ha promesso il primo gol.