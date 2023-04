Lazio, ripresa senza Vecino e Casale oltre Immobile. Patric: «Sapevamo che con Sarri i risultati sarebbero arrivati»

All’indomani dell’incidente di Immobile, la Lazio si è ritrovata in campo a Formello per iniziare a preparare la sfida contro il Torino. Il momento è delicato e anche per questo Sarri ha tenuto a rapporto la squadra prima dell’inizio della seduta con un discorso. Programma diviso in riscaldamento a secco, partita a campo ridotto a sfondo tattico e lavoro atletico conclusivo per chi sta giocando meno. Oltre a Immobile, ancora al Gemelli, non si sono allenati né Vecino, né Casale. Per l’uruguaiano il programma è rispettato e nella migliore delle ipotesi tra mercoledì e giovedì sarà in gruppo. Il centrale invece, rimasto in panchina al Picco per un’indisposizione di natura influenzale, ancora non si è ripreso. Domani è prevista una doppia seduta.

Le parole di Patric

Intanto è tempo di compleanni in casa Lazio. Dopo i 30 anni di Felipe Anderson, ecco quelli di Patric: «Il calcio mi ha insegnato tanto, ogni giorno cerco di migliorarmi. Nulla è impossibile se uno lavora seriamente – ha detto lo spagnolo ai canali ufficiali del club – i momenti difficili si superano con la dedizione e l’umiltà. Ci sono stati dei periodi non belli, i tifosi sono liberi di esprimere i loro pensieri e le loro idee, sono felice che ora riconoscano le mie doti. Ringrazio tutti per gli auguri». Sugli ex compagni: «Tanti mi hanno aiutato a crescere: da Biglia e Lulic a Leiva e Radu, così come tanti elementi dei vari staff tecnici. Luis Alberto è il nostro mago, da Natale a oggi sta facendo cose incredibili. Pedro mi ha insegnato tanto, a Barcellona non lo avevo conosciuto bene, ha un’umiltà fuori dal comune. Gila ha enormi potenzialità». Infine su Sarri e il rush conclusivo: «Quando abbiamo iniziato a lavorare con lui sapevamo che i risultati sarebbero arrivati, era solo questione di tempo. Andiamo avanti gara dopo gara. Il Torino è una squadra fisica, sarà una sfida piena di duelli, forse con poche occasioni perché hanno tanto ritmo, dovremo essere bravi a sfruttare le opportunità che avremo».