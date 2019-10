Lazio: Cataldi va in regia, Acerbi dirottato a sinistra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adesso bisogna stringere i denti e prendersi subito altri tre punti. Contro il Toro Inzaghi fa la conta degli affaticati. Sia Correa, che Immobile sono piuttosto stanchi, ma alla fine Ciro vuole giocare a tutti costi. Così sarà Caicedo a giocare per lui di sponda lì davanti. Impossibile per Leiva a centrocampo fare gli straordinari: il brasiliano ha già rischiato sin troppo a Firenze. Cataldi è il vice designato in estate, si è meritato con le ultime convincenti uscite un posto da titolare, ma è difficile inserire un altro giocatore di piede con Milinkovic e Luis Alberto mezzali. Per questo sinora è sempre stato favorito Parolo in regia, ma ieri il senatore è stato provato mezzala dopo l’ultimo terribile precedente con l’Atalanta. Così addirittura come Jony, per cui dovrebbe essere confermato Lulic (Lukaku pronto a subentrare) a sinistra. Marusic a destra. Il rebus vero è in difesa. Acerbi è stato testato sul centro-sinistra, con Luiz Felipe e Vavro quasi in ballottaggio per prendersi il suo posto al centro dal primo minuto. Sul centro-destra è in rampa Bastos, anche se Patric a Firenze ha convinto.