Una mostra per ricordare Tommaso Maestrelli, l'allenatore che guidò la Lazio alla conquista dello scudetto del 1974. La storia dell'allenatore, del quale il 7 ottobre scorso si è celebrato il centenario della nascita, si può ripercorrere in 40 pannelli fotografici installati nell'area ricavata all'Ice Park del Foro Italico. Poster che raffigurano il tecnico e i giocatori in campo, ma anche in alcuni frangenti di vita privata. Mostra inaugurata giovedì scorso da Massimo Maestrelli, figlio del Maestro. Ieri, per ripercorrere la straordinaria carriera dell'allenatore, hanno visitato la mostra il ministro dello Sport Andrea Abodi, di dichiara fede laziale e i figli di Pino Wilson che della squadra di Maestrelli fu il capitano. Ma la figura di Maestrelli è stata ed è ancora amata da tutti, non solo dagli appassionati di fede biancoceleste. Un po' come è accaduto e accade per Sinisa Mihajlovic. Entrambi prima giocatori e poi allenatori; entrambi vittime di un tumore ed entrambi scomparsi in dicembre. Tutti e due capaci di vincere lo scudetto con la Lazio e arrivati a Roma sull'altra sponda, quella giallorossa: dal 48 al 51 Maestrelli; dal 92 al 94 Mihajlovic. Domani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli i funerali del serbo. La mostra (gratuita) dedicata al Maestro sarà invece aperta fino a mercoledì.