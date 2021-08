Empoli-Lazio, pronti 1500 biglietti per il settore ospiti: si attende il via libera

Lunedì 16 Agosto 2021, 14:44 - Ultimo aggiornamento: 15:14

La Lazio aspetta i suoi tifosi per la trasferta di Empoli. Non é ancora ufficiale, nel senso che la società toscana diramerà un comunicato entro domani, ma l’Empoli metterà a disposizione dei tifosi biancocelesti 1500 biglietti per il settore ospiti del Castellani. La capienza é di 3000 posti, ma se ne potrà utilizzare il cinquanta per cento secondo le note disposizioni del governo. Si attende il via libera definitivo da parte del Gos (Gestione ordine e sicurezza pubblica), ma non dovrebbero esserci problemi. Naturalmente potranno accedere allo stadio i tifosi che hanno il green pass, o il certificato relativo al Covid o un tampone effettuato nelle ventiquattro-quarantott’ore dall’inizio della gara. La vendita dei tagliandi dovrebbe partire mercoledì tramite il circuito Viva-ticket, lo stesso della Lazio.