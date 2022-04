Lazio, tattica per reparti senza Pedro. Il club ricorda Mirko Fersini ospitando i genitori

Già tempo di tattica a Formello. La Lazio dopo l’allenamento mattutino di ieri quest'oggi si è ritrovata nel pomeriggio anche perché in mattinata è toccato al Bodø/Glimt usufruire del centro sportivo biancoceleste. Dal canto suo Sarri appena ha avuto l’intero gruppo a disposizione ha iniziato subito a lavorare sulla tattica. Troppo importante dare seguito alla vittoria contro il Genoa affrontando un avversario molto simile per numeri difensivi come il Torino (4 gol subiti nelle ultime sei gare disputate). Da qui in avanti il compito del club capitolino sarà quello di ottenere il massimo per non perdere terreno nella corsa all’Europa.

Lazio, si parte con la tattica anti Torino: unico assente Pedro

Allenamento diviso per gruppi questo pomeriggio a Formello. Chi non ha giocato contro il Genoa o al massimo è subentrato ha svolto un lavoro incentrato sulla forza. Per i titolari invece spazio a delle esercitazioni tecniche e degli allunghi. Dopodiché largo alla classica divisione per reparti. Sarri ha preso in consegna la difesa sul secondo campo, mentre centrocampisti e attaccanti hanno svolto delle azioni con conclusione in porta sul manto erboso centrale. Aggregati Nasri e Moretti dalla Primavera, mentre non si è allenato col resto dei compagni Pedro. Lo spagnolo si è visto solo in mattinata nel Lazio Training Center nonostante ieri fosse regolarmente in gruppo per la seduta di ripresa. Le sue condizioni sono da valutare.

Lazio, omaggiato Mirko Fersini a dieci anni dalla sua scomparsa

Giornata ricca di impegni oggi a Formello. Oltre al Bodø/Glimt la Lazio nel proprio centro sportivo ha accolto anche i genitori di Mirko Fersini, ex calciatore della Primavera biancoceleste. A 10 anni dalla sua scomparsa il club capitolino, rappresentato dal figlio del presidente Lotito, Enrico, e dalla moglie Cristina Mezzaroma, ha omaggiato la memoria di Mirko consegnando una targa e un mazzo di fiori ai genitori, Katia e Roberto Fersini. In seguito è stata scattata una foto con l’attuale rosa under 19 proprio sul campo intitolato al figlio, iniziativa ripetuta anche con la prima squadra di Maurizio Sarri una volta terminato l'allenamento.