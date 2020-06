Ultimo aggiornamento: 19:20

Allenamento di sera, ripartenza sprint si spera.vuole riprendere il sogno scudetto, interrotto dall’emergenza Coronavirus, e non lascia nulla al caso. Dalla prossima settimana gli allenamenti verranno posticipati nel tardo pomeriggio, praticamente in notturna. Motivo? Consentire ai giocatori di abituarsi ai nuovi orari previsti dallaevitando spiacevoli sorprese in campo. Atalanta-Lazio è in programma alle 21:45 del prossimo 24 giugno. Un orario insolito, che comporterà delle variazioni rispetto al passato anche nella gestione del post gara per quanto riguarda il riposo e il recupero delle energie. Per questo motivo la squadra biancoceleste dormirà in Lombardia e rientrerà a Roma all’indomani della gara. Le prove tattiche in vista del match contro la formazione disono già iniziate a Formello. Immobile, rimasto a riposo ieri a scopo precauzionale, oggi si è allenato regolarmente. Esercizi personalizzati per Cataldi e Leiva: il brasiliano è reduce da un’operazione al ginocchio e sta ultimando il protocollo riabilitativo Per raggiungere il top della condizione. Buone notizie anche dache hanno risolto le rispettive noie fisiche. Ancora lontano invece il rientro di: il bosniaco, operato alla caviglia lo scorso febbraio e poi volato in Svizzera per la convalescenza, ne avrà ancora per qualche settimana. Difficile al momento prevedere un suo impiego per le prossime 12 partite di campionato. Una situazione che apre il ballottaggio sulla fascia sinistra tra Jony e Marusic, un jolly adattabile su entrambe le corsie di gioco.