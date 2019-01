Lazio, Tare: «Sarà un mercato più in uscita che in entrata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Testa al quarto posto. Igli Tare ha le idee chiare: «La Lazio vuole raggiungere gli obiettivi fondamentali per la crescita della società, primo fra tutti la Champions League». Il ds biancoceleste non ha paura di svelare i suoi sogni: «Sono anni ormai che ci giriamo intorno e penso che questo possa essere quello giusto, ostacoli permettendo - rivela a Sky Sport da Dubai per i Globe Soccer Awards -. La speranza è che Var e arbitri possano iniziare l'anno con maggiore serenità». Le decisioni prese dall’arbitro Irrati durante Lazio-Torino sono ancora nella mente del dirigente e per lui «è difficile dimenticare i torti subiti, ma dobbiamo essere corretti e rispettare le regole». Una filosofia che vale «per tutti, perché c'è tanto in gioco», senza abbassare mai la guardia: «Per noi è importante essere rispettati e allo stesso tempo portare rispetto». Infine, uno sguardo al mercato: «Qui a Dubai negli ultimi giorni ho avuto modo di incontrare tanti colleghi che possono tornarci utili - ammette l’albanese -. Posso dire fin da subito che sarà un mercato più in uscita che in entrata».