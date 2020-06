© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il rinnovo di Simone Inzaghi? È una priorità, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti». Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, non nasconde i piani della società, su tutti quello di blindare l’allenatore. «Il legame con questa società va al di là della normalità. Nessuno si sente più addosso questa maglia di lui», svela il ds a Sky Sport. L’albanese non svela il nome del nuovo Milinkovic, «preferirei ammazzarmi piuttosto (ride, ndr)». Del resto la riservatezza nelle trattative è sempre stata un suo marchio di fabbrica: «A Roma è difficile lavorare, soprattutto per questo cerco di essere molto riservato. Cerco di lavorare con più tranquillità possibile, nel calciomercato ci sono tante situazioni impreviste, imprevedibili, sia nel bene che nel male». Intanto, il dirigente smentisce la pista Adryelson: «Il difensore brasiliano non lo conosco, e sono molto sincero in questa affermazione. Non l'ho mai trattato, di sicuro non sarà un'opportunità per noi». Poi la verità su Giroud: «Non lo nascondo, noi negli ultimi giorni di mercato a gennaio abbiamoa vuto la possibilità di portarlo a Roma, abbiamo cercato di andare fino in fondo. Ho avuto modo di conoscere prima di tutto una grande persona, e poi un professionista. Avevo intuito che la sua priorità fosse la sua permanenza a Londea, anche per la famiglia. È stata una grande sorpresa conoscerlo». Infine, Tare fa il punto della situazione su Milinkovic: «Il rapporto tra lui e la Lazio non morirà mai, c'è un legame molto forte. Su questo non ho dubbio. Dall'altro lato, va vista e rivista la situazione, i desideri di cui abbiamo parlato insieme. Ogni situazione sarà valutata nel momento opportuno, senza alcuna pressione, per il bene di entrambi». Insomma, il da assicura: «Se non ci saranno offerte che andranno bene a lui e a noi, rimarrà volentieri e noi saremmo felici di tenerlo». Top secret il valore: «Quota 100 milioni? Non sono bravo a fare numeri, è un giocatore di prima fascia».