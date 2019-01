Lazio, Anderson: «Aspetto una telefonata di Tare»

Ha il cellulare col prefisso ancora olandese attaccato all’orecchio. Djavan Anderson è a Salerno, ma pronto a muoversi al primo squillo come un fulmine in direzione Formello: «Ho sentito Tare, mi ha detto che fra oggi o domani saprò il mio destino. Aspetto sereno – ci spiega – ma certo che il mio sogno è quello di tornare subito alla Lazio e giocare per la squadra per cui ho firmato. Inzaghi mi stima e mi ha detto in Germania che ci saremmo rivisti a gennaio o giugno». Dall’approdo di mister Gregucci sta trovando comunque anche in Campania più spazio: «Ora sto bene a Salerno, deciderà il destino se resterò. Intanto mi sto abituando pure a giocare sulla trequarti, anche se io mi sento al top da quinto o come terzino. Purtroppo qui l’infortunio alla seconda giornata mi ha condizionato». Ieri sera Djavan Anderson era in costante contatto con l’agente Castriota per sapere se Tare a Milano era riuscito a piazzare Basta, restio a trasferirsi a Bologna. Intanto è già uscito Caceres (un tecnicismo possibile ora, nonostante la scadenza, il prestito a 600mila euro alla Juve), ma deve essere doppia la cessione. E oltretutto Anderson deve giocarsela con alcuni nomi last minute: il vecchio pallino Romulo, 31enne esterno del Genoa. Sarebbe clamoroso se da Salerno arrivasse l’argentino Casasola.



MURGIA ALLA SPAL

«Valutiamo idee a destra sopratutto all’estero», tuona però Tare. Così spunta Florent Hadergjonaj, 24enne svizzero di origini kosovare, già con 20 presenze nell’Huddersfield in Premier, valutato circa 7 milioni. Corrisponderebbe in parte al famoso profilo per giugno. Il colpo anticipato sarebbe connesso ad almeno 8 milioni ricavati da Badelj (Lucci ha trovato un altro club oltre lo Zenit), anche se Tare smentisce la cessione. Così come l’interesse per il 28enne Serdar Aziz, centrale in rotta col Galatasaray: in Turchia danno per fatto a 4 milioni un affare comunque svincolato da Caicedo, al quale la Lazio ha chiuso la porta sino a giugno. Guarda caso, quando al suo posto dovrebbe arrivare a Roma Wesley dal Bruges (due posti da extracomunitario liberi). Murgia alla Spal in prestito per sei mesi: a fine stagione si ridiscuterà l’eventuale proroga di un altro anno con la permanenza in A dei ferraresi. Rifiutata dai cinesi del Dalian Yifang una maxi offerta per Immobile di 60 milioni.

