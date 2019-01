Gennaio solo raramente è stato il mese degli acquisti azzeccati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo chiamano mercato di riparazione, ma in casa Lazio spesso è stato il mercato delle occasioni perse. Sono appena due le sessioni invernali, sotto la presidenza Lotito, in cui la Lazio è stata protagonista. La prima con il ds Sabatini che nel 2007 portò a Roma Radu, Rozenhal, Dabo e Rolando Bianchi. Tre anni dopo fu il ds Tare ad acquistare Dias, Biava, Hitzlsperger e Floccari. Operazioni mirate poi diventate vincenti, che consentirono alla squadra di non scivolare nelle zone pericolose della classifica. Conferme della bontà del lavoro svolto e anche della volontà della società, tradotta in acquisti di livello per raggiungere gli obiettivi stagionali. Non si può dire lo stesso per le altre dodici sessioni invernali. Non tanto per quelle dei primi anni di presidenza Lotito, condizionate da un’inevitabile politica societaria all’insegna dell’austerity, quanto per quelle dei più recenti, alcuni caratterizzati da bilanci virtuosi.Nilmar, Honda, Yilmaz, Bergessio, Casemiro, Biabany e Krasic sono solo alcuni dei nomi accostati alla Lazio a gennaio e poi sfumati. Di questi ha fatto parte anche Felipe Anderson: arrivato a Formello nell’estate del 2013 con cinque mesi di ritardo, secondo qualcuno per un mancato accordo con il fondo inglese che deteneva il 50% del suo cartellino, secondo altri per un fax difettoso e mai arrivato. Un imprevisto difficile da risolvere a pochi minuti dalla chiusura del mercato, che si aggiunse ad un altro inconveniente del 2012, quando il maltempo ritardò il volo del ds Tare, arrivato all’AtaHotel di Milano, dove lo attendeva il segretario generale Calveri, solo nel tardo pomeriggio del 31 gennaio.Quel giorno arrivarono Candreva dal Cesena e Alfaro dal Liverpool di Montevideo. L’uruguaiano non lasciò il segno, un po’ come Pereirinha, Saha, Kakuta, Postiga, Vargic, Bisevac e Caceres, arrivati a gennaio. Dolorosa fu la cessione di Hernanes all’Inter nel 2014, mentre nel 2015 l’acquisto di Mauricio fino al termine della stagione si rivelò utile alla causa. Insomma, per invertire il trend c’è ancora una settimana e anche la coppa Italia tende la mano alla Lazio: i quarti di finale con l’Inter si giocheranno a Milano il 31 gennaio, giorno e luogo della chiusura del mercato.