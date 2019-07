Lazio, Milinkovic è l'asso nella manica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bivio si spalanca su Sergej. Col ritiro alle porte, è la settimana più lunga per Milinkovic. Stavolta più decisiva di altre per il futuro del numero 21 della Lazio. Tare, rientrato ieri da Londra, aspetta che tutto si concretizzi per sferrare l’attacco a Szoboszlai e Yazici, in trattativa con il Lilla ma non ancora chiusa. Gran parte dei giochi si faranno lontano dalla capitale, precisamente a Manchester, dove c’è in atto una guerra tra Pogba e lo United, con l’ex juventino che vuole andare al Real. Il destino del francese è strettamente legato a quello del serbo perché gli inglesi, nonostante mostrino il pugno duro, sanno già di aver perso il giocatore e sono pronti a dare l’assalto al centrocampista biancoceleste. Che non sembra essere l’unico obiettivo, ma, probabilmente, è quello più percorribile, visto che i Red Devils vorrebbero Saul dall’Atletico, ma per Simeone è incedibile. Per la successione a Pogba, resta Milinkovic. Ed è su questo che, sotto traccia, il suo agente Mateja Kezman sta lavorando da qualche settimana. Per tre giorni è stato in Inghilterra, insieme ai suoi collaboratori e pare abbia incontrato più volte la dirigenza dello United (che ancora non ha fatto alcuna offerta) per mettere a punto una strategia che possa venire incontro alle esigenze del presidente Lotito.Appena si sblocca l’affare Pogba, l’onda arriverà fino a Formello. La Lazio attende e nel frattempo va avanti come se niente fosse, convocando il giocatore per il ritiro di Auronzo. Per lo United, che potrebbe incassare oltre cento milioni per la cessione di Pogba, le richieste dei biancocelesti sono ritenute eccessive. Per questo l’agente di Milinkovic sta lavorando per portare a Formello una proposta convincente che si avvicini il più possibile ai 100 milioni pretesi dal patron laziale. Non solo. L’interesse del Psg non è affatto scemato, tanto che Kezman non ha mai smesso di dialogare con Leonardo. Probabile che si possa scatenare un’asta tra i due top club europei per il centrocampista della Lazio. E tutto a vantaggio della società laziale che potrebbe incassare una somma importante da investire su un paio di giocatori. I due candidati principali sono Szoboszlai del Salisburgo e Yazici del Trabzonspor. Il primo piace assai e ora sarebbe il favorito, anche se gli austriaci non hanno necessità di vendere, visto che hanno già incassato 75 milioni per le cessioni. Il secondo è in trattativa col Lilla, ma non ha ancora chiuso l’operazione.Milinkovic a parte, la Lazio oggi chiude l’operazione per Lazzari. I due presidenti Lotito e Mattioli si incontreranno in Lega per definire i dettagli e superare i piccoli ostacoli degli ultimi giorni. Entro pochi giorni, forse già stasera, il giocatore sarà nella capitale. L’ultima riguarda Andrea Bertolacci, centrocampista ex Milan e Genoa, che è svincolato e che a breve potrebbe avere un incontro con la Lazio. Il suo procuratore è Lucci e l’ha proposto a Tare qualche giorno fa a Formello dopo un incontro per il futuro di Badelj e l’adeguamento contrattuale di Correa.