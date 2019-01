Lazio, Tare: «Ho ricevuto minacce di morte, ma il cuore mi ha detto di restare qui»

Igli Tare nella sua vita da ds della Lazio ha messo a segno molti colpi (Keita, Klose, F.Anderson, Biglia, de Vrij, Milinkovic-Savic) tanto da trasformarlo da talent scout a lui stesso oggetto del desiderio di qualche big europea e italiana che gli ha fatto la corte per accaparrarselo. Eppure il direttore sportivo biancoceleste ha scelto di continuare a rimanere a Roma «perchè alla fine era quello che mi ha detto il cuore». Eppure, spiega il 46enne albanese in un'intervista a Sky, «ci sono stati tempi in cui ho pensato di andare via, in cui ho pensato anche a questa scelta, soprattutto pensando alla famiglia. Fosse stato per me, non avrei avuto nessun problema ad andare avanti, ma il problema è che abbiamo ricevuto anche minacce di morte, allora ho pensato alla famiglia, a mia moglie, ai miei figli, cose veramente non si possono raccontare. Quelli sono stati dei momenti in cui ho pensato se davvero valesse la pena andare avanti o mollare. In alcuni momenti ho davvero avuto paura. Però, dentro di me, ho sempre detto che non l'avrei data vinta a nessuno, perché ho sempre pensato di avere lavorato con il cuore per la società ed ero convinto che alla lunga, sarebbe venuto fuori il vero valore di questo lavoro e, grazie a Dio, così è stato», conclude tare che chiude con l'aneddoto di come Lotito da bomber lo ha trasformato in un ds di successo: «Io volevo continuare a giocare. Avevo un accordo con lui di prolungare il contratto per altri due anni. Invece, quando andai da lui, il presidente mi chiese di accettare questa avventura e tra me e me dissi »questo è un pazzo«

© RIPRODUZIONE RISERVATA