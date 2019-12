Lazio, Tare: «Ora è facile parlare, ma non dobbiamo volare troppo in alto»

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per noi i festeggiamenti durano fino alla sera della partita. Poi ci sono le vacanze meritate, quando si rientrerà il 30 dicembre servirà grande concentrazione per l’altra metà della stagione che rimane». Vola basso il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. A due giorni dal successo in Supercoppa italiana contro la Juventus, il dirigente albanese predica cauto ottimismo «perché ci saranno ancora tante battaglie e dobbiamo essere pronti». Equilibrio è la parola d’ordine: «Troppo facile parlare adesso - aggiunge il ds a Radio Incontro Olympia-. Chi ha seguito la squadra in estate ha capito che si era creato qualcosa di molto positivo. Serviva la conferma sul campo. All’inizio si vedeva il gioco, ma non i risultati». Il momento della svolta del campionato della Lazio secondo l’ex giocatore è arrivato lo scorso ottobre: «Dopo la partita con l’Atalanta qualcosa è cambiato e da lì siamo partiti. Ma, come ho sempre detto, a Roma si passa facilmente dalle stelle alle stalle». Testa bassa e pedalare, senza farsi travolgere dai voli pindarici: «Sarei bugiardo a dire che i complimenti non fanno piacere, a me piace che le cose si facciano con tranquillità e serenità. Chi vuole bene a questa squadra non deve volare troppo in alto, ma deve tenere i piedi ben attaccati a terra, con grande umiltà». Infine, una riflessione sul mondo del pallone, senza toccare il tema mercato: «Il calcio è uno sport in cui le opinioni possono cambiare ogni tre giorni, perciò finché si vince va bene, però quando ci sarà la prossima sconfitta dovremo essere bravi a difendere quanto fatto. Solo così si può crescere».