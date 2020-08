© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avanti tutta, la Lazio non si ferma. Va all’attacco pure in Turchia. L’obiettivo è Muriqi del Fenerbahce, pennellone kosovaro che Tare ha messo nel mirino come attaccante – per caratteristiche - mancante della rosa. C’è un intermediario biancoceleste a Istanbul per provare ad abbassare la richiesta (si parte da 25 milioni), il club capitolino ne offre al massimo 15 più bonus per accaparrarsi la punta. Con Muriqi c’è già un accordo di massima, anche se c’è forte l’interesse del West Bromwich Albion e il Fenerbahce sta cercando di scatenare un’asta. Molto più avanti (dettagli sulla recompra col Real) la trattativa per Borja Mayoral, anche se il primo acquisto biancoceleste dovrebbe arrivare questa settimana a sinistra: quasi fatta per Fares, si lavora con la Spal sui bonus. E’ Consigli il portiere prescelto da Inzaghi al fianco di Strakosha, ma si tergiversa col Sassuolo per non far alzare la cifra. Tare ha promesso a Simone che proverà a consegnargli la squadra più completa possibile per il ritiro di Auronzo (partenza il 23 agosto), ma poi bisognerà fare i conti con le code in uscita. Oltre Caicedo, Durmisi, Jony, rientreranno in 15 (compresi i big Badelj e Berisha) dai prestiti e sistemare tutti in tre settimane sarà un’ardua impresa.