Lazio, tamponi gratuiti e green pass per i tifosi prima della partita contro l'Inter

Giovedì 7 Ottobre 2021, 20:13

La Lazio viene incontro ai propri tifosi. Bella iniziativa del club biancoceleste che, proprio in occasione della sfida con l’Inter, avvierà la campagna “Torna allo stadio in sicurezza”. Il club di Formello, in attesa che gli impianti torneranno con capienza massima al 100%, darà la possibilità ai proprio sostenitori di poter acquistare il tagliando della gara e di poter fare il tampone, che serve per ottenere il green pass ed entrare allo stadio, nei pressi dell’Olimpico. Ci saranno due modalità on line: biglietto normale (per chi è già in possesso del green pass) e biglietto non tamponato (per chi ha necessità di effettuare un tampone rapido per l’accesso e dimostrare un green pass). Una novità importante e aspetto ancora più fondamentale è che i tamponi saranno a titolo gratuito.

I PUNTI. Il biglietto in modalità non tamponato andrà presentato presso il punto No-Covid S.S. Lazio di Via Borelli incrocio Farnesina; nei pressi della Sfera Grande di Pomodoro e in Via Morra di Lavriano parcheggio motorino (davanti all’entrata di Via Gladiatori e Viale delle Olimpiadi) dove in tutta tranquillità si potrà effettuare il tampone rapido e a seguito del risultato si riceverà sul proprio cellulare il green pass che permetterà ai tifosi l’accesso allo stadio in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative anti–Covid.

Gli orari ed i giorni per utilizzare il servizio non tamponato saranno i seguenti per Lazio-Inter del 16 ottobre 2021: Sabato 16 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 17:00. Il servizio Tamponi Gratis messo a disposizione dal Club sarà effettuato dalla Società Evo JOB che utilizzerà personale specializzata.