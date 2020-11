Colpa o dolo. La procura di Avellino vuole cercare di appurare proprio questo. E venerdì sera il pm Vincenzo D’Onofrio ha ascoltato Ivo Pulcini come persona informata sui fatti. Il responsabile medico della Lazio, nei giorni scorsi era stato audito anche della procura della Figc. E’ considerato un elemento chiave dell’inchiesta. Non a caso nello stesso giorno in cui ha risposto alle domande del procuratore federale Giuseppe Chiné la Guardia di Finanza ha perquisito il suo studio. Gli inquirenti hanno voluto ricostruire i passaggi anche attraverso le telefonate fatte e ricevute e i messaggi. Eh già perché le “mancate” comunicazioni ora sono anche al centro dell’attenzione della giustizia ordinaria. Non a caso sempre venerdì i militari hanno ha acquisito presso le autorità sanitarie locali tutto il materiale relativo allo scambio di informazioni sui positivi. L’attività istruttoria si è spostata su questo fronte anche per lo scambio di informazioni con gli 007 della Federcalcio. Le mail certificate consegnate al pm Chiné evidenziano un inizio tardivo delle comunicazioni. Tradotto la Lazio ha cominciato a mandate informazioni scritte dal giorno in cui vengono fatti i tamponi al Campus Bio Medico. Prima tutta la trafila veniva fatta solo tramite telefonate. D’altronde il laboratorio Futura Diagnostica essendo in una altra regione non ha l’obbligo di informare le Asl di Roma. Compito che invece spetta al responsabile medico indicato dalla società. In questo caso proprio il dott. Ivo Pulcini. Tra domani e martedì si attendono i risultati ufficiali dei tamponi riprocessati con il perito Maria Landi. Qualche esito c’è già ma le provette non sarebbero etichettate, ossia associate al nome del giocatore. Nei giorni scorsi era filtrato che dal riesame sarebbe emersa la positività di Strakosha. Sempre venerdì la Guardia di Finanza ha sequestrato tutta la documentazione relativa a tutti i tamponi fatti dalla Lazio da maggio ad oggi. L’obiettivo, come detto, è capire se certi comportamenti facevano parte di un modus operandi o di semplici errori. Dolo o colpa, appunto. Per quanto riguarda l’inchiesta sportiva fra la Procura Federale e la Lazio ora è una vera partita a carte. Non si sindaca sulle continue oscillazioni dei test, che si stanno verificando ovunque nelle ultime ore, ma sulla prudenza del club biancoceleste una volta saputo dalla Synlab della Uefa della positività (o presunta tale) di qualche giocatore. Tra i quesiti a cui la Procura vuole trovare risposta c’è quello relativo all’autorizzazione (e prima ancora la comunicazione) all’Asl per far allenare Strakosha, Leiva ed Immobile martedì 3 novembre. Era la vigilia della sfida allo Zenit, la Lazio aveva ricevuto da Futura Diagnostica l’ok (tutti negativi) e, nonostante gli esisti contrastanti della Uefa, era convinta di avere a che fare con “falsi positivi” dimostrabili col successivo tampone. Alla fine si è rivelata una leggerezza che la giustizia sportiva potrebbe far pagare.

