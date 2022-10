Lazio, rifinitura anti Sturm Graz: Basic scalpita per una chance, Immobile verso la conferma

Tempo di preparare un'altra sfida in casa Lazio. Nel pomeriggio odierno i biancocelesti hanno portato a termine la rifinitura in ottica Sturm Graz, partita determinante per le sorti del girone F. Sarri sa che il confronto non sarà semplice e lo ha fatto ben capire anche in conferenza stampa: «Finora loro sono l'unica delle nostre avversarie che ha fatto meglio dal punto di vista fisico. Ha una buona organizzazione tattica e due-tre giocatori di livello. Si stanno giocando il campionato con il Salisburgo punto a punto. Lo Sturm è più forte del suo nome».

Lazio, le probabili scelte di Sarri in ottica Sturm Graz

Messaggio chiaro da parte del Comandante, pronto a riprendersi i tre punti in Europa League dopo il pareggio dell'andata che ha seguito il crollo col Midtjylland. Di certo il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta visto che al momento l'unico assente è Bertini per uno stiramento di secondo grado all'adduttore. Quest'oggi il Comandante ha disposto come al solito i suoi calciatori con due 4-3-3 contrapposti dopo i 15 minuti aperti ai media. Nonostante le solite carte mischiate, tra i pali ci sarà ancora Provedel.

Dinanzi a sé il numero 94 avrà Lazzari e probabilmente Hysaj sulle fasce, anche perché Marusic è reduce da un duro scontro aereo a Firenze, mentre al centro procedono verso la conferma Gila e Romagnoli in Europa. Sulla linea mediana potrebbe arrivare una nuova chance per Basic, oggi in conferenza accanto a Sarri. «Mi aspettavo di giocare di più, ma questo è il calcio», ha detto il croato che dovrebbe dividere il centrocampo con Luis Alberto e il rientrante Cataldi.

Giunti infine in attacco, nonostante scalpiti per tornare titolare alla fine Pedro potrebbe lasciare ancora il posto a Felipe Anderson e Zaccagni, rigorosamente ai lati di Immobile. Aggregati quest'oggi dalla Primavera sia Magro che Floriani Mussolini.