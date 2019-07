Lazio, striscione per Mihajlovic ad Auronzo: «Daje Sinisa, non mollare»

«Daje Sinisa non mollare». Così i tifosi della Lazio esprimono la loro vicinanza a Mihajlovic, difensore biancoceleste dal 1998 al 2004, esponendo uno striscione ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della squadra di Simone Inzaghi. Il serbo ieri in una struggente conferenza stampa ha annunciato di avere una leucemia acuta. Tanti i messaggi per l’allenatore del Bologna. Inzaghi, ex compagno di Sinisa ai tempi dello scudetto, si è fatto sentire in privato. La Lazio, invece, ha affidato ai social il suo messaggio: «Insieme abbiamo vinto tanto. Siamo con te anche in questa battaglia».





