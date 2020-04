Lazio, Strakosha tra ripresa e rinnovo: «Lo stop può incidere sulla condizione. Non vedo l'ora di tornare a Formello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lo stop di due mesi del campionato potrebbe incidere, anche se ha riguardato tutte le squadre, non solo la nostra». Thomas Strakosha si preoccupa della salute e anche della possibile ripresa della Serie A. «Eravamo in un buon momento e siamo orgogliosi della nostra posizione in classifica - spiega il portiere della Lazio a SkySport -. Personalmente sto cercando di conservare la reattività e l'esplosività attraverso dei lavori in palestra. In più faccio qualche esercizio con la palla in giardino». In campo si è spesso esibito in gesti tecnici spettacolari. Lontano dal terreno di gioco para anche le critiche: «Quelle non le ascolto, non mi interessano. Il mio tempo libero lo trascorro allenandomi o con la mia famiglia. Non ho tempo per pensare alle cose negative». Insomma, l’albanese è sicuro: «Vado avanti per la mia strada e lavoro tanto per cercare di realizzare i miei sogni». Su tutti lo scudetto. Quando terminerà l’emergenza Covid-19, sa già cosa farà a Formello: «Ritroverò tutti quelli che fanno parte della Lazio. Qualche mese fa ci sembrava una cosa banale - spiega il classe ’95 -, ma questo periodo ci ha fatto capire quanto può essere importante un abbraccio». Intanto, la società biancoceleste sta pensando di prolungare il suo contratto che scadrà nel 2022 con un ritocco all’ingaggio. Un premio alla crescita costante che l’ex Primavera ha avuto negli ultimi anni.