Un sogno nel cassetto: rinnovare il contratto e vincere lo scudetto. Thomas Strakosha ci crede e punta il alto. Il portiere della Lazio, smaltito il problema al dito del piede, è tornato protagonista tra i pali. Ieri nell’amichevole contro la Ternana a Formello, vinta per 7-2, ha messo in risalto i suoi riflessi, guidando il reparto difensivo composto da Patric, Acerbi e Radu. L’albanese classe ’95, cresciuto nella Primavera, si sta ritagliando un ruolo importante nello spogliatoio. La società lo considera un punto di riferimento a breve gli offrirà un nuovo contratto. Il numero uno biancoceleste guadagna ancora sotto il milione di euro e il prolungamento fino al 2022 è stato firmato ormai tre anni fa. Finito il campionato, il ds Igli Tare incontrerà il giocatore per mettere tutto nero su bianco: Strakosha è il portiere del presente e sarà quello del futuro.SCELTEIntanto, la squadra anche oggi si è allenata a Formello. Buone notizie da Marusic, che sta smaltendo un affaticamento all'adduttore. Il montenegrino farà di tutto per giocare sulla fascia sinistra contro l'Atalanta. Verso il forfait Leiva: il ginocchio è ancora gonfio e non gli consentirà di scendere in campo mercoledì sera a Bergamo. Infine, ci vorrà ancora una settimana per vedere sui campi Luiz Felipe, alle prese con un problema alla coscia.