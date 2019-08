Lazio, Strakosha: «Arrivare ottavi ci ha dato una svegliata. Voglio vincere ancora»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il mio sogno è arrivare nelle prime quattro della Serie A e vincere altri trofei». Thomas Strakosha non si nasconde e dal ritiro di Marienfeld in Germania racconta le sue ambizioni. «Qui si sta alla grande, meglio di Roma per il clima, non per quello che ha da offrire la città (ride ndr). Fisicamente sto molto meglio, mi sto riprendendo piano piano», ammette il portiere, reduce da una serie di problemi muscolari. «È stata dura restare fuori tre mesi, mi mancava il campo. Mi ha fatto bene giocare due amichevoli di fila, è servito a riprendere quel ritmo che avevo perso». Insomma, ora è tutto risolto ed è tempo di voltare pagina: «Nel calcio moderno il portiere è ormai un giocatore di movimento aggiunto, quindi stiamo preparando i movimenti con la squadra per farci trovare pronti per la nuova stagione». In vista del nuovo campionato Strakosha ha le idee chiare: «La Lazio negli ultimi tre anni ha dimostrato che può giocare e vincere con chiunque, ma anche perdere con chiunque. È una questione di testa, per la qualità che abbiamo potremmo lottare sempre per il vertice». L’importante secondo l’ex Primavera è «imparare a mantenere la concentrazione» e l’anno scorso «ci ha fatto bene finire ottavi, ci ha dato una bella svegliata». Infine, un parere sui nuovi: «Vavro non molla mai. È sempre concentrato, mentalmente è incredibile e dà sempre il massimo. Si è messo subito a disposizione, ha capito i nostri obiettivi e ha capito il modo di giocare della squadra a livello tattico. Sta già imparando la lingua, ci darà una grossa mano».