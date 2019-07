Lazio, sirene dalla Premier League per Strakosha e Milinkovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Premier guarda in casa Lazio. Il Newcastle piomba su Strakosha, Il ManUnited fa l’occhiolino a Milinkovic-Savic. Col ritiro alle porte e con l’imminente arrivo di Lazzari, non si ferma affatto il mercato biancoceleste. Anzi, da un certo punto di vista si può dire che sta iniziando a entrare nella fase cruciale. La novità più importante riguarda il forte interesse del Newcastle sull’estremo difensore laziale. Per Lotito il numero uno albanese non è sul mercato, a patto che non arrivi una proposta da capogiro. Per la Lazio Strakosha ha una valutazione che oscilla tra i 30-35 milioni di euro e solo davanti a una simile proposta il patron è pronto a parlarne. Il bianconeri sono alla ricerca di un portiere affidabile e avrebbe messo gli occhi su quello laziale. Un intermediario è pronto a bussare a Formello e far pervenire un’offerta importante sulla quale c’è il massimo riserbo, ma appare difficile, nonostante i club inglesi siano economicamente forti, che riusciranno ad accontentare Lotito.AFFARE IN SERBOSituazione diversa per lo United con Milinkovic-Savic. Il suo agente, Mateja Kezman, ha avuto più di un contatto con gli inglesi che, prima di muoversi ufficialmente, devono risolvere la grana Pogba. Il francese vuole andare al Real, tanto da far uscire allo scoperto Raiola con un «lo sanno bene che non vuole restare». La prossima settimana, da quanto dicono in Spagna, Florentino Perez è pronto a ricoprire d’oro lo United pagando il cartellino di Pogba circa 150 milioni di euro o giù di lì. E parte dei soldi, circa 90 milioni, potrebbero essere girati alla Lazio per Milinkovic-Savic. La strategia sembra essere piuttosto chiara e pare che l’agente del serbo stia lavorando principalmente su questa operazione, ma senza trascurare il Psg e, sotto sotto, pure la Juve, seppur sia nettamente staccata. Per il momento Sergej sarà convocato per il ritiro. Se poi la Lazio cdeerà il suo asso a cifre “monstre”, il mercato laziale subirà una virata decisiva e intrigante, visto che Lotito potrà investire gran parte di quei soldi. Per il centrocampo gli obiettivi sono Yazici, sul quale c’è forte il Lille, ma soprattutto l’ungherese Szoboszlai, anche se proprio ieri il Salisburgo l’avrebbe tolto dal mercato.TRA VACANZA E LAVOROLa missione di Tare a Londra continua. Il dirigente è in vacanza con la famiglia, ma il telefono squilla in continuazione. C’è il Leeds che preme per avere Caicedo. La squadra guidata da Bielsa in Championship sarebbe disposta a versare 10 milioni di euro per il cartellino. Lotito è pronto a parlarne. Da monitorare la pista Badelj con la Fiorentina e quella di Durmisi, in bilico tra Besikats e Marsiglia. In entrata si lavora ancora sulla difesa, vista la situazione di Radu e Wallace, sempre più lontano dal progetto. Tare ha individuato due difensori in Inghilterra, che rientrano nei parametri richiesti da Inzaghi: giovani, ma già pronti perché testati in Premier. Sono Calum Chambers classe ‘95 di proprietà dell’Arsenal, nell’ultima stagione in prestito al Fulham, e Jamaal Lascelles, classe ‘93 capitano del Newcastle.