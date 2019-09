Lazio: Strakosha super ma non basta. Lazzari è un disastro

STRAKOSHA 6

Prende gol alla prima occasione. Sul colpo di testa di D’Ambrosio potrebbe tentare l’uscita. Si supera su Barella e Politano.



LUIZ FELIPE 5

Segue alla lettera le indicazioni di Acerbi. Deciso e pratico nelle chiusure. Non bada per il sottile.



ACERBI 6

La sfida personale con Lukaku è avvincente. Leader del reparto, si fa sentire con Jony dopo lo svantaggio. Prova ad impostare l’azione con il suo mancino.



BASTOS 5

Rimedia alle disattenzioni con il fisico. Nel complesso limita le incursioni dalla sua parte. Si concede un’elegante progressione nella metà campo avversaria.



LAZZARI 4,5

Più attento a difendere che ad attaccare. Tenta l’inserimento nelle ripartenze. Il cross di Biraghi per D’Ambrosio parte dalla sua fascia.



MILINKOVIC 5,5

Nel primo tempo sale in cattedra e mette in mostra tutto il suo repertorio. Nella ripresa l’Inter alza i ritmi e non riesce più ad incidere. Gara dai due volti.



PAROLO 5

Soffre il pressing di Vecino e Politano. L’assenza di Leiva in regia si sente e si vede. L’impegno c’è, ma non basta.



LUIS ALBERTO 5

Parte bene, ma cala con il passare dei minuti. La marcatura di Barella non gli dà il tempo di ragionare. Inconcludente.



JONY 4

Si fa sovrastare da D’Ambrosio in occasione del gol del vantaggio. Non salta, non marca e non segue il movimento dell’avversario, che insacca da due passi. In confusione.



CORREA 5

Nei duelli aerei con Godin fatica. Con la palla a terra la musica cambia. Si divora un gol a tu per tu con Handanovic, che gli chiude lo specchio in altre due circostanze. Pecca di cinismo.



CAICEDO 6

Buona l’intesa con Correa, che non sfrutta a dovere un suo assist al bacio. Si muove bene alle spalle dei difensori.



IMMOBILE 5

Cerca spazio tra le maglie nerazzurre, ma de Vrij non lo perde mai di vista. Pochi i palloni giocabili.



LEIVA 5

Collante tra i reparti. Tampona gli attacchi centrali dell’Inter. Esperienza al servizio della squadra.



BERISHA 5

Entra nel finale e non lascia il segno. Comparsa.



INZAGHI 5

Le scelte coraggiose non lo premiano, soprattutto a centrocampo. Parolo fa rimpiangere Leiva in regia e Jony, adattato sulla fascia, non fa una bella figura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA