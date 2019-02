Strakosha, un'altra serata da protagonista. Ma la difesa lo aiuta a brillare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adesso la difesa fa la forza. Anzi, ancora una volta la forza è Strakosha. Come a San Siro al 94' su Politano, all'85' il portiere albanese a Frosinone salva su Trotta di piede il risultato. Decisivo di nuovo ma, a differenza della sfida di Coppa (il rigore di Icardi trasformato nei supplementari), in campionato mantiene pure – e finalmente – la porta inviolata. Non succedeva da un mese e mezzo, esattamente dal 26 dicembre a Bologna (2 a 0).A proposito, così Simone Inzaghi grazie alla difesa (25 gol subiti, meno dell'anno scorso) vendica anche il fratello Pippo, esonerato proprio dopo la sconfitta interna col Frosinone. Il tecnico biancoceleste esulta però per la sua Lazio, per i tre punti Champions d'oro presi per tornare al quinto posto insieme alla Roma. Esulta perché i suoi ragazzi continuano ad avere problemi di cinismo sotto porta, ma adesso riescono a soffrire lì dietro e non subire nonostante la coperta corta. Questa è appena la seconda volta che i biancocelesti non incassano reti nelle ultime 19 partite. Non è solo merito del piattone di Strakosha.