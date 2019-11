Lazio, Strakosha è l'uomo che non perde un minuto

Poche uscite, ma tante parate, soprattutto sempre presente: le ha giocate tutte, quattordici su quattordici. L’unico. Ma lui, Thomas Strakosha, è sempre sul banco degli imputati. La Lazio comincia ad ingranare, ma per i tifosi il portiere resta sempre un problema. E poco importa che, statistiche alla mano, sia uno dei più pronti, reattivi e meno perforati della serie A. Pensare che Thomas ha alzato la media delle sue parate, arrivando a 3,5 a partita, mai cosi alta da quando è il titolare. A lui gli si imputano le poche uscite e in effetti è uno di quelli che ne fa meno. Su questo deve migliorare, come il dover giocare la palla coi piedi, ma è un input di Inzaghi. E’ il tecnico che lo chiede, cominciare l’azione dal basso, ovvero dal portiere. E con tutta quella qualità è un obbligo.







