Strakosha denuncia penalmente Brambati. Dopo averla annunciata via social tramite il fratello Dimitri, il portiere della Lazio è passato alle vie di fatto e, tramite lo studio legale Annunziata, nei giorni scorsi ha presentato una denuncia penale nei confronti dell'ex calciatore di Torino e Bari, reo di aver accusato pubblicamente Strakosha, in una diretta Instagram del 26 maggio, di nascondersi dietro un infortunio per non dire di essere positivo al Covid-19. L'estremo difensore biancoceleste, attraverso i suoi legali precisa di "aver documentalmente dimostrato all'autorità giudiziaria sia la realtà e l'effettività dell'infortunio subito in data 22-04-2020 (come anticipato da Il Messaggero) sia la propria negatività al Covid-19". Inoltre, Thomas Strakosha "stigamtizza l'assoluta falsità delle dichiarazioni pubbliche del Sig. Brambati e immediatamente divulgate dai principali organi di informazione quanto i di lui familiari, arrecando loro un grave malessere psico-fisico".

Ultimo aggiornamento: 11:52

