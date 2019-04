​Lazio, Strakosha da record: per Inzaghi è una certezza

Ultimo aggiornamento: 19:10

Un’altra annata da protagonista. Un’altra annata da titolare. Thomas Straskosha è il custode della porta della Lazio. Dalla Primavera alla prima squadra, Simone Inzaghi non ne fa più a meno. Delle 31 partite disputate in Serie A in questo campionato, l'estremo difensore non ne ha saltata nemmeno una, guadagnandosi la piena fiducia del mister. Come lui hanno fatto solo Cragno del Cagliari, Audero della Sampdoria, Skorupski dell’Empoli, Handanovic dell’Inter, Sportiello del Frosinone e Sepe del Parma. Rispetto ai colleghi però Strakosha vanta altre sette presenze: quattro in Europa League e tre in coppa Italia. Insomma, l’albanese classe ’95, cresciuto grazie ai preziosi consigli del preparatore Grigioni, non teme la concorrenza di Silvio Proto, secondo portiere biancoceleste, si candida come punto di riferimento tra i pali anche per i prossimi anni.RECUPERIIntanto, la squadra è tornata ad allenarsi a Formello. Radu e Marusic sono tornati ad allenarsi e puntano il recupero con l’Udinese, in programma giovedì all’Olimpico. Da valutare Correa, alle prese con un fastidio alla schiena, mentre sarà certa l’assenza di Luis Alberto, squalificato per un turno. Se "El Tucu" non dovesse farcela, sarà Caicedo ad affiancare Immobile in attacco.