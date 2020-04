Strakosha blindato e Proto preoccupato: «Stop Serie A? La fine della mia carriera»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo cognome in lingua greca vuol dire «primo». Alla, invece, ha fatto sempre il “secondo”.è preoccupato dalle conseguenze che ilpotrebbe avere sul suo futuro: «Una cosa è sicura, se la Serie A non dovesse riprendere, sarà la fine della mia carriera». E’ questo il monito che il belga lancia a Sudpress: «Alla mia età, non posso immaginare di tornare ad un livello sufficiente dopo quattro mesi di stop - svela il classe ’83 -. Non è un problema di condizione fisica, ma non mi sono mai fermato per più di sei settimane». Insomma, lo stop prolungato potrebbe essere letale per l’ex, che nella sua abitazione romana ha provato a tenersi in forma, ma ha «perso enormemente la forza nelle gambe». Del resto gli esercizi in casa posso aiutare a mantenere in attività i muscoli, ma non possono sostituire completamente il lavoro sul campo. Soprattutto per un portiere che, pur disponendo di un giardino, non può allenare i riflessi su tiri e cross. Intanto, aspettando novità sulla ripresa degli allenamenti, la Lazio si cautela:dovrebbe prolungare il proprio contratto, in scadenza nel 2022, con un adeguamento dell’ingaggio. Un premio alla crescita costante dell'albanese.