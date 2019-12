Lazio, squadra in viaggio verso Riyad: «Pronti per un altro sogno»

«Direzione Riyad. Un’altra finale, un altro sogno di un gruppo meraviglio. Forza Lazio carica». Il messaggio di Patirc pubblicato su Instagram racchiude il pensiero tutti i giocatori biancocelesti a tre giorni dalla Supercoppa. In tanti hanno postato sui propri profili social la foto che li ritrae in aereo in gruppo appena prima del decollo verso l’Arabia Saudita, dove domenica (ore 17:45 italiane) si giocherà la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. «Stiamo arrivando» scrive Luiz Felipe, seduto in volo accanto a Bastos. La squadra arriverà in serata e da domani inizierà le prove tattiche in vista del match con la squadra di Maurizio Sarri. Pochi i dubbi di formazione: Luis Alberto è recuperato e sarà regolarmente in campo. Presente anche il presidente Claudio Lotito, partito con l'intera rosa.





